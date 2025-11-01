Primaluna. Cadono calcinacci dal campanile, VVF in posto

E’ successo questa mattina

In posto i Vigili del Fuoco e i tecnici del Comune

PRIMALUNA – Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, sabato, a Primaluna per il distacco di alcuni calcinacci dal campanile.

Sul posto sono giunti i pompieri con autoscala e autopompa, per mettere in sicurezza l’area e verificare le condizioni della struttura. Durante le operazioni, è stato effettuato un sopralluogo con il personale tecnico del Comune per valutare l’entità del distacco e stabilire gli eventuali interventi di manutenzione necessari.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. L’area è stata messa in sicurezza in attesa delle verifiche e dei successivi lavori di ripristino.