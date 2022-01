Molto conosciuto per l’attività di famiglia, le Officine di Cortabbio, specializzate nella produzione di flange

Si è spento a causa di una malattia che non gli ha lasciato scampo, i funerali mercoledì 12 gennaio alle 14.30 a Cortabbio

PRIMALUNA – Primaluna piange la morte dell’imprenditore Fabrizio Selva, molto conosciuto in Valsassina per l’attività di famiglia, le Officine di Cortabbio nate ufficialmente nel 1951 e specializzate nella produzione di flange. Fabrizio Selva si è spento nelle scorse ore a causa di una terribile malattia che non gli ha lasciato scampo.

Molto conosciuto in paese, amava il suo lavoro ed era molto legato a Primaluna e, in particolar modo, alla frazione di Cortabbio, dove viveva con la famiglia a pochi metri dalla storica sede dell’azienda, in via Provinciale, dove oggi trovano spazio un’area di lavorazione, il magazzino, il laboratorio e gli uffici; mentre nello stabilimento in via Merla, ci sono gli impianti di forgiatura e trattamento termico.

Fabrizio Selva era una persona molto stimata e amante delle “sue” montagne. I funerali saranno celebrati a Cortabbio mercoledì 12 gennaio alle ore 14.30. Lascia la moglie Rosaria, le figlie Greta con Stefano e il piccolo Leonardo, Federica, la mamma Augusta oltre a un fratello, due sorelle e tutti i parenti.