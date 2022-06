Primaluna. Esce di strada a causa di un malore, grave un anziano

Il 90enne è stato rianimato e trasportato all’ospedale di Lecco

L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 10.30 lungo la Sp62 a Cortabbio

PRIMALUNA – Sarebbe un malore la causa dell’incidente che, poco dopo le ore 10.30 di oggi (giovedì 9 giugno), ha visto coinvolto un uomo di 90 anni. L’anziano stava viaggiando a bordo della sua Toyota Aygo lungo la Strada Provinciale 62, in direzione Cortenova, quando giunto all’altezza delle Officine di Cortabbio, a Primaluna, ha perso il controllo del mezzo a causa di un malore, invadendo la corsia opposta e finendo contro una siepe a bordo strada dopo aver abbattuto un cartello stradale.

Fortunatamente nessun altro mezzo è rimasto coinvolto, mentre l’uomo sarebbe in gravi condizioni. In arresto cardiaco e rianimato sul posto, il 90enne è stato trasportato all’ospedale di Lecco in condizioni critiche (codice rosso). Sul posto un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina e l’elisoccorso. La Polizia Locale ha effettuato tutti i rilievi del caso e dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.