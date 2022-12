Soccorsi in azione nella mattinata di oggi, 20 dicembre, in via Varca

Sul posto quattro mezzi dei Vigili del Fuoco che stanno lavorando per domare l’incendio

PRIMALUNA – Intervento dei Vigili del Fuoco a Primaluna nella mattinata di oggi, martedì 20 dicembre, per l’incendio del tetto di una cascina in via Varca. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con quattro mezzi (un’autoscala, due autopompe e un’autobotte) e stanno lavorando per domare le fiamme.