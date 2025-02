Primaluna. Pulmino si ribalta sulla provinciale, a bordo diversi bambini

L’incidente questa mattina presto, domenica, poco dopo le sei e mezza

Il mezzo è finito fuori strada. A bordo diversi bambini tra gli 8 e gli 11 anni

PRIMALUNA – Grave incidente alla prime ore di questa mattina, domenica, a Primaluna: un pulmino si è ribaltato, dopo essere finito fuori strada, lungo la provinciale in località Cortabbio. A bordo del mezzo, guidato da una ragazza di 22 anni, viaggiavano diversi passeggeri, per la maggior parte bambini, in età tra gli 8 e gli 11 anni, diretti a Madesimo per sciare. Stando alle prime informazioni, a provocare l’incidente e far perdere il controllo del mezzo alla guidatrice sarebbe stata la nebbia.

La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto: vista la portata del sinistro sul posto si sono portate quattro ambulanze da Premana, Introbio, Bellano e Lecco, dal capoluogo a dare man forte anche un’auto infermieristica. A decollare anche due elicotteri, uno da Sondrio e uno da Como. Tuttavia nessuno dei coinvolti risulterebbe ferito in modo grave.

Prontamente scesi in campo anche i Vigili del Fuoco con un’APS per soccorrere una bambina rimasta incastrata all’interno del pulmino, ribaltatosi su un fianco, utilizzando cesoie e divaricatori per liberarla. Dopodiché la piccola è stata affidata alle cure del Soccorso Bellanese, ha riportato un trauma facciale ma è sempre rimasta cosciente, per poi essere elitrasportata all’Ospedale di Bergamo. Gli altri passeggeri minorenni, a parte un grosso spavento, hanno subito fortunatamente solo traumi lievi e saranno visitati al Pronto Soccorso di Lecco, dove stanno giungendo a bordo delle altre ambulanze intervenute.

Allertati i Carabinieri di Lecco, che si occuperanno di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. L’intervento di soccorso è ancora in corso.