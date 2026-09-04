Principio di incendio sul Monte Muggio: Vigili del Fuoco in azione

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L'intervento dei Vigili del Fuoco sul monte Muggio per spegnere un principio di incendio
L'intervento dei Vigili del Fuoco sul monte Muggio per spegnere un principio di incendio

Intervento dal tardo pomeriggio di oggi, venerdì: impegnate le squadre di Lecco e Bellano insieme ai volontari AIB della Comunità Montana

Il rogo è stato circoscritto e risulta sotto controllo. Restano in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio

CASARGO – Un principio di incendio ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco sul Monte Muggio, dove le squadre sono impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Lecco e del distaccamento di Bellano sono intervenute nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, per fronteggiare un principio di incendio boschivo.

L'intervento dei Vigili del Fuoco sul monte Muggio per spegnere un principio di incendio

Per raggiungere e operare nella zona sono stati impiegati automezzi fuoristrada dei Vigili del Fuoco, appositamente equipaggiati per gli interventi di antincendio boschivo (AIB). Alle operazioni stanno collaborando anche i volontari AIB della Comunità Montana, in coordinamento con le squadre dei pompieri.

Il rogo risulta al momento sotto controllo e circoscritto. Restano tuttavia in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area. Le squadre rimarranno sul posto fino al completo spegnimento degli ultimi focolai e alla verifica della stabilità della zona.

L'intervento dei Vigili del Fuoco sul monte Muggio per spegnere un principio di incendio

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