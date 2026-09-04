Principio di incendio sul Monte Muggio: Vigili del Fuoco in azione

Intervento dal tardo pomeriggio di oggi, venerdì: impegnate le squadre di Lecco e Bellano insieme ai volontari AIB della Comunità Montana

Il rogo è stato circoscritto e risulta sotto controllo. Restano in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio

CASARGO – Un principio di incendio ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco sul Monte Muggio, dove le squadre sono impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Lecco e del distaccamento di Bellano sono intervenute nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, per fronteggiare un principio di incendio boschivo.

Per raggiungere e operare nella zona sono stati impiegati automezzi fuoristrada dei Vigili del Fuoco, appositamente equipaggiati per gli interventi di antincendio boschivo (AIB). Alle operazioni stanno collaborando anche i volontari AIB della Comunità Montana, in coordinamento con le squadre dei pompieri.

Il rogo risulta al momento sotto controllo e circoscritto. Restano tuttavia in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area. Le squadre rimarranno sul posto fino al completo spegnimento degli ultimi focolai e alla verifica della stabilità della zona.