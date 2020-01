Problema alla Funivia di Artavaggio, momenti di panico fra gli escursionisti

A tranquillizzare gli animi ci hanno pensato 20 volontari del Soccorso Alpino giunti in quota

Gli oltre 400 escursionisti sono stati riportati a valle sani e salvi… in funivia

MOGGIO – Fine giornata movimentata, nel tardo pomeriggio di oggi, sabato, per gli oltre 400 escursionisti assiepati alla stazione a monte della funivia di Artavaggio per fare rientro a Moggio.

Un problema tecnico ha causato qualche rallentamento all’impianto a fune, creando apprensione ad alcuni dei numerosi escursionisti presenti, generando anche qualche momento di panico.

A sedare gli animi e riportare tutti alla calma, sono stati i volontari del Soccorso Alpino, giunti ad Artavaggio in una ventina sempre per mezzo della funivia.

Il loro arrivo ha tranquillizzato il clima e in particolar modo quelle persone che, a fronte del malfunzionamento dell’impianto, hanno iniziato ad agitarsi. Volontari del Soccorso Alpino che sono intervenuti anche per far ritrovare il sentiero a coloro che, spazientiti, hanno deciso di intraprendere la discesa a piedi, perdendo la “strada”.

Intervento che si è concluso al meglio, a serata ormai inoltrata.