Quattro scalatori bloccati in Grignetta, salvati dal Soccorso Alpino

Un errore lungo la discesa li ha portati in un canalone

L’intervento si è concluso intorno alle 4 di mattina

PIANI RESINELLI – Un salvataggio particolarmente complicato che si è rivelato una vera e propria odissea. Quattro scalatori impegnati sulla Torre Lancia, in Grignetta, durante la discesa hanno commesso un errore di percorso e si sono ritrovati in un canalone impervio dal quale non sono più riusciti a districarsi. Resisi conto della situazione, alle ore 19 circa di domenica, hanno deciso di contattare i soccorsi per chiedere aiuto.

In un primo momento è stato attivato l’elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco, ma le condizioni meteorologiche avverse, con nuvole basse che azzeravano la visibilità, hanno reso impossibile l’intervento via aerea. Dopo un sorvolo in zona, i soccorritori hanno dovuto desistere e optare per un’operazione da terra.

È così entrato in azione il Soccorso Alpino, che ha raggiunto il gruppo di escursionisti e ha avviato le manovre necessarie per liberarli dalla situazione di empasse. L’intervento è durato parecchie ore proprio per le complesse manovre e si è concluso solo alle 4 di mattina quando i quattro alpinisti sono stati riportati a valle, senza ulteriori conseguenze.

L’episodio si è verificato nella giornata di domenica, sulla Grigna Meridionale, uno dei luoghi più frequentati dagli appassionati di montagna del lecchese.