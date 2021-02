La Strada era stata chiusa poco prima delle 12 di oggi

BALLABIO / MORTERONE – Riaperta alle 16.25 circa la SP63, strada che collega Ballabio a Morterone chiusa poco prima delle 12 di oggi, domenica, a seguito di una frana.

Lo smottamento è avvenuto all’imbocco dell’ultima galleria provenendo da Morterone verso Ballabio (viceversa all’uscita della prima galleria che si incontra salendo da Ballabio), con circa 3 metri cubi di massi che sono franati sulla carreggiata ostruendone in parte il passaggio.

Sul posto sono intervenuti in un primo momento i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, presente anche il sindaco di Morterone Antonella Invernizzi.

Vista la situazione, la strada, in via precauzionale, è stata chiusa al traffico. Quindi, dopo un sopralluogo, si è reso necessario l’intervento di un escavatore per effettuare un primo disgaggio della parte rocciosa interessata dalla frana. Una volta rimesso in sicurezza il punto critico e sgomberata la carreggiata, la strada, alle 16.25, è stata riaperta.

“A breve i tecnici saliranno per ulteriori verifiche al fine di valutare una messa in sicurezza definitiva dell’area interessata”, ha dichiarato la sindaca Invernizzi.

Inevitabile qualche disagio agli automobilisti, soprattutto a coloro di rientro, per l’ora di pranzo, dalle escursioni mattutine in zona Resegone. Con la strada chiusa c’è chi ha pazientato per più di tre quattro e chi, invece, ha fatto inversione di marcia tornando a Morterone per godersi il pranzo domenicale all’osteria dei Cacciatori.