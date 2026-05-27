Ricerche in corso in Valbiandino per una persona dispersa

In posto il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco
INTROBIO – Soccorritori in azione nella serata di mercoledì 27 maggio in Valbiandino per cercare una persona dispersa.
L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, in posto gli uomini del Soccorso Alpino della stazione Valsassina-Valvarrone insieme ai Vigili del Fuoco che stanno operando con due elicotteri con a bordo sistema Imsi Catcher (ricerca segnali telefonici).
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