Ricerche in corso in Valbiandino per una persona dispersa

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I soccorsi in piazzola a Barzio
I soccorsi in piazzola a Barzio (foto archivio)

In posto il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco

INTROBIO – Soccorritori in azione nella serata di mercoledì 27 maggio in Valbiandino per cercare una persona dispersa.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, in posto gli uomini del Soccorso Alpino della stazione Valsassina-Valvarrone insieme ai Vigili del Fuoco che stanno operando con due elicotteri con a bordo sistema Imsi Catcher (ricerca segnali telefonici).

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