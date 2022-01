Ricerche in corso per un disperso sui monti sopra Premana

Un giovane non avrebbe fatto rientro da un’escursione

Ricerche in corso, dispiegate squadre dei Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino

PREMANA – Sono scattate nel pomeriggio le ricerche di un disperso sui monti sopra Premana: si tratterebbe di un giovane che non avrebbe fatto ritorno dopo un’uscita sul monte Legnone.

Il disperso ha 21 anni ed è residente nella zona di Saronno. Da quanto è stato possibile apprendere, il ragazzo sarebbe partito da solo, nel pomeriggio di lunedì, per l’escursione sul Legnone con l’intenzione di passare la notte in tenda e rientrare all’indomani. Il suo mancato rientro, che era previsto in tarda mattinata, ha messo in allarme i conoscenti che hanno avvisato i soccorsi.

Sul posto, dalle 16.30, si sono mobilitate due squadre Saf e una tas (topografica applicata al soccorso) dei Vigili del Fuoco insieme a quelle del Soccorso Alpino e i Carabinieri. Impossibilitato ad intervenire l’elicottero a causa della nebbia, le ricerche procedono per ora via terra.

I soccorritori stanno lavorando in uno scenario molto complicato, con forte vento, neve e presenza di ghiaccio e stanno perlustrando i punti che le condizioni permettono di ispezionare nella zona compresa tra la cosiddetta “Ca’ de Legn” e la vetta.

Per le ricerche stanno intervenendo anche squadre specializzate dei Vigili del Fuoco con dei droni particolari, equipaggiati di un sistema che consente di rilevare il segnale di apparecchi telefonici anche in assenza di rete. Se le operazioni in serata non dovessero avere esito o se il meteo costringerà ad interromperle, riprenderanno domani mattina.

