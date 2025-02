Riprese le ricerche delle due persone disperse in Grignetta

Le squadre del Soccorso Alpino si sono riattivate alle 7 circa di questa mattina

AGGIORNAMENTI

ORE 10.00 – Ai Piani Resinelli è atterrato in supporto alle squadre di terra il Drago, l’elicottero dei Vigili del Fuoco decollato da Malpensa.

PIANI RESINELLI – Sono riprese questa mattina, domenica, alle 7 circa le ricerche delle due persone disperse in Grignetta, ma al momento, alle ore 9, non hanno ancora dato alcun esito. Le squadre del Soccorso Alpino, supportate da altri operatori, stanno continuando le operazioni nonostante le condizioni meteorologiche avverse. Ricerche che, ricordiamo, sono iniziate nel pomeriggio di ieri (sabato) a seguito della richiesta di soccorso per il mancato rientro delle due persone.

Le ricerche erano state sospese nella tarda serata di ieri dopo che quattro squadre del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico avevano perlustrato i principali sentieri che portano in vetta, tra cui la Cresta Cermenati e il Sentiero delle Capre. I tecnici avevano anche setacciato il Canale Caimi e una parte del Canale Porta, oltre a controllare il Bivacco Ferrario, senza però trovare alcuna traccia dei dispersi.

La situazione resta critica: la montagna si presenta in condizioni particolarmente severe e il maltempo continua a imperversare, rendendo ancora più difficoltose le operazioni di soccorso. Nonostante ciò, i tecnici del Soccorso Alpino stanno proseguendo senza sosta nella speranza di individuare i due escursionisti.

Nel frattempo i Vigili del Fuoco di Lecco stanno allestendo un piccolo “campo base” ai Piani Resinelli con l’arrivo del mezzo UCL (Unità di Comando Locale), la postazione mobile di comando e coordinamento dei soccorsi.