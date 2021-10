Pagnona. Ritrovato senza vita l’83enne disperso in montagna

Era andato in cerca di funghi, da venerdì notte le ricerche

Circa cinquanta i soccorritori in azione nella zona di Pagnona

PAGNONA – E’ stato trovato senza vita nel pomeriggio di oggi, sabato 9 ottobre, l’uomo di 83 anni di Erba che risultava disperso dallo scorso venerdì sera in Alta Valsassina.

Una cinquantina i soccorritori impegnati dalla serata di ieri nelle ricerche: le squadre della XIX Delegazione Lariana del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Carabinieri con le unità cinofile, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco intervenuti con 7 automezzi fuoristrada, 2 squadre cinofile, 2 squadre Tas (topografia applicata al soccorso). A perlustrare la zona anche l’elicottero della Guardia di finanza dotato di sistema per rintracciare i cellulari.

Le ricerche si sono concentrate sui monti nella zona di Pagnona dove l’uomo era andato in cerca di funghi e dove era stata ritrovata la sua auto. Purtroppo nel pomeriggio il drammatico ritrovamento, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.