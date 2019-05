Runner scomparso. Quarta giornata di ricerche e ancora nessuna traccia

Si continua a cercare senza sosta Pio Mainetti, 65enne di Perledo scomparso da martedì mattina

Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza al lavoro almeno fino a domenica

PERLEDO – Si è lavorato anche oggi senza sosta per cercare Pio Mainetti, il 65enne di Perledo, scomparso da martedì. Quattro giorni di ricerche e ancora nessuna traccia dell’uomo uscito dalla sua abitazione di Bologna (frazione di Perledo) intorno alle 7.30 del mattino per effettuare una sessione di allenamento di corsa in montagna.

“Dopo aver battuto le zone e i sentieri più vicini – spiega Alessandro Spada capo stazione della stazione Valsassina – Valvarrone del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana – Oggi, quarto giorno di ricerche, abbiamo allargato il raggio d’azione. Due squadre hanno perlustrato la parte bassa di Ortanella, il sentiero del Viandante sia da Nord che da Sud della frazione di Bologna, mentre tre squadre hanno battuto i sentieri che si snodano nelle zone del Cainallo e che portano verso Parlasco, passando sotto e sopra i Pizzi di Parlasco, comprendendo anche tutta la valle dei Mulini verso il rifugio Bogani”.

Impegnate anche oggi una trentina di persone tra volontari del Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza con il centro di coordinamento allestito presso il comune di Parlasco.

“Domani riprenderemo le ricerche – prosegue Spada – Abbiamo già 15 volontari del Soccorso Alpino a disposizione più tre Vigili del Fuoco e altrettanti della Guardia di Finanza. Ci concentreremo su alcuni canali che abbiamo già setacciato, vogliamo allargare lo spazio di ricerca, sopra e sotto la Strada Provinciale 72, sotto la località Portone e sotto il comune di Parlasco. Qualora non dovessimo ottenere risultati, proseguiremo anche nella giornata di domenica, sfruttando la presenza di diversi volontari del Soccorso Alpino, già sul posto per fornire assistenza alla gara di corsa in montagna Esino Sky Race“.