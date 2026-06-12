Sabato mattina a Ballabio l’ultimo saluto a Mattia Valsecchi morto a 36 anni

Il funerale sarà celebrato alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo

Il giovane ballabiese era stato colpito da un malore lunedì scorso mentre era nella sua azienda di Pasturo

BALLABIO – Saranno celebrati sabato 13 giugno alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Ballabio i funerali di Mattia Valsecchi, giovane padre di soli 36 anni morto a causa di un malore mentre era al lavoro nella sua azienda di Pasturo. Tutta la comunità si stringerà attorno ai famigliari in questo momento di grande dolore per una perdita avvenuta troppo presto.

Mattia Valsecchi si è spento mercoledì scorso all’ospedale di Lecco dove era stato ricoverato in gravissime condizioni. Il malore fatale era avvenuto nel pomeriggio di lunedì scorso. Persona molto conosciuta e apprezzata in paese, amava la sua famiglia e il suo lavoro.

Mattia Valsecchi lascia mamma Irma, papà Mauro, i fratelli Laura e Simone con Alice,

la compagna Alessandra con Emma ed Elia, Nichole con Maria, la nonna Luciana, i nipoti Massimo, Daniele, Nicolò e Claudia e tutti i parenti. E’ possibile rendere omaggio a Mattia presso la Casa Funeraria Galli in via della Pergola 55 a Lecco, fino alle ore 9 di sabato.

La famiglia ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento a tutto il personale del reparto di Rianimazione dell’ospedale Manzoni di Lecco.