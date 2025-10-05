Scalatore si infortuna alla caviglia sulla Punta Giulia in Grignetta: elisoccorso

La richiesta di intervento è stata lanciata poco dopo le 14 di oggi, domenica. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Bergamo
PIANI RESINELLI – Uno scalatore è rimasto ferito alla caviglia nel primo pomeriggio di oggi, domenica, mentre si trovava sulla Punta Giulia in Grignetta, nella zona della Torre Costanza, tra il sentiero delle Foppe e il sentiero Giorgio.
L’escursionista, nonostante l’infortunio, è riuscito a scendere autonomamente dalla via, fino a raggiungere un punto accessibile per i soccorsi. Da Bergamo è stato fatto decollare l’elisoccorso per il recupero del giovane.
Alla stazione del Bione di Lecco, una squadra del Soccorso Alpino si è tenuta pronta per fornire eventuale supporto via terra, qualora fosse stato necessario.
Il ragazzo è stato infine recuperato e trasportato in ospedale in codice verde.