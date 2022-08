Tamponamento a catena sulla provinciale a Introbio tra un’auto e due mezzi per il trasporto dei rifiuti

Mobilitati elisoccorso e pompieri. Aiutato ad uscire dal veicolo uno dei conducenti

INTROBIO – Intervento dei soccorsi nel pomeriggio di oggi, martedì, in Valsassina per un incidente stradale avvenuto sulla provinciale a Introbio: nel sinistro, sono rimasti coinvolti due camioncini per il trasporti rifiuti e un’autovettura, che procedevano tutti in direzione Lecco.

Si tratta di un tamponamento a catena, con l’auto colpita nella parte posteriore dal primo dei mezzi che lo seguiva, a sua volta tamponato dall’altro furgoncino.

Sul posto è stato fatto intervenire l’elicottero del 118 insieme ad un ambulanza del Soccorso Centro Valsassina e ai Vigili del fuoco giunti sul posto con due squadre. I pompieri hanno provveduto a disincastrare il conducente di uno dei messi da trasporto, affidato poi ai sanitari e trasportato in ospedale in codice giallo.

Nell’auto viaggiavano anche due bambini ma non avrebbero necessitato di assistenza sanitaria. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale per rilevare il sinistro e gestire la viabilità. Il traffico è stato fatto scorrere a senso alternato per consentire le operazioni di soccorso.