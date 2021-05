Incidente lungo i tornanti che portano ai Piani Resinelli

Scontro tra auto e moto, soccorso giovane motociclista

BALLABIO – Serio incidente quello accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì, lungo i tornanti per i Resinelli dove si è verificato uno schianto tra una moto e una jeep che la precedeva.

Il sinistro è avvenuto tra il secondo e il terzo tornante, sopra l’incrocio con via Valgrande.

Ferito il motociclista, soccorso dal personale sanitario che è intervenuto con ambulanze e automedica. E’ stato mobilitato anche l’elicottero del 118 per velocizzare le operazioni di soccorso e di trasporto in ospedale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino in supporto ai sanitari.

Il motociclista, 29 anni, è stato trasferito in codice giallo in ospedale.