Scontro tra un’auto e una moto a Cassina Valsassina, soccorsi due giovani

L’incidente in viale delle Grigne poco dopo le 22 di ieri, giovedì

Un ragazzo e una ragazza, entrambi 18enne, trasportati all’ospedale

CASSINA VALSASSINA – Brutto incidente nella serata di ieri, giovedì 14 agosto, a Cassina Valsassina. La chiamata ai soccorsi è scattata poco dopo le ore 22 per uno scontro tra un’auto e una moto in viale delle Grigne, la Strada Provinciale 64.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, Croce Rossa di Lecco e Soccorso Centro Valsassina di Introbio, insieme all’automedica da Lecco. Feriti due giovani, un ragazzo e una ragazza entrambi di 18 anni, che fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita ma sono stati trasportati all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).