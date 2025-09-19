Si cerca fungiatt sopra Primaluna, squadre di soccorso in azione

A far scattare l’allarme uno zaino abbandonato su un sentiero

Le ricerche sono in corso con l’impiego dell’elicottero da Como e delle squadre del Soccorso alpino, sul posto anche i Vigili del Fuoco

PRIMALUNA/CORTENOVA – Soccorso alpino ed elicottero impegnati nella ricerca di un fungiatt che risulterebbe disperso sopra Primaluna. L’allarme è scattato intorno alle cinque e trenta di oggi, venerdì. Stando alle prime informazioni sembrerebbe che una persona abbia trovato uno zaino abbandonato su un sentiero, ritrovamento che ha fatto subito scattare la macchina dei soccorsi.

A mobilitarsi l’elicottero da Como che ha sorvolato l’area boschiva nella speranza di scorgere la persona dispersa. Ricognizione che però non ha dato alcun esito per il momento. Quindi l’elicottero sta raggiungendo il cimitero di Cortenova per recuperare alcuni tecnici del Soccorso alpino, portarli in quota e continuare le operazioni. Sul posto stanno giungendo anche i Vigili del Fuoco.

Seguiranno aggiornamenti.