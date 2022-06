L’uomo si sarebbe ferito mortalmente alla gola con la motosega

Il 54enne stava partecipando a un’iniziativa del gruppo ambientalista di cui faceva parte

CASSINA VALSASSINA – L’immediato intervento dei sanitari dell’elisoccorso inviati da Bergamo non è servito per salvare la vita a un uomo di 54 anni che si sarebbe ferito mortalmente alla gola con la motosega a Cassina, in Valsassina.

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 14.35 di oggi, sabato, dalla località Mezzacca nel comune di Cassina Valsassina e vicino alla più nota Culmine San Pietro. Il 54enne, di origini straniere e che non risulta residente in paese, stava maneggiando una motosega per la pulizia di una zona boschiva: aveva infatti preso parte a una delle iniziative organizzate dal gruppo ambientalista di cui faceva parte.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso e per la ricostruzione della dinamica dei fatti.