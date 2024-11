Si infortuna scendendo dalla via invernale del Grignone: 23enne elitrasportata in ospedale

I tecnici del soccorso alpino Valsassina hanno coadiuvato le operazioni di soccorso da parte dell’elicottero dell’Areu

La ragazza di 23 anni è stata elitrasportata in pronto soccorso in codice verde

PASTURO – Gli uomini del soccorso Alpino Valsassina e l’equipe medica dell’elisoccorso, inviato dall’Areu da Como, sono intervenuti oggi pomeriggio, intorno alle 16.45, per soccorrere e riportare a valle due escursionisti sul Grignone.

I due escursionisti, stavano scendendo lungo la via invernale, verso Pasturo, quando no dei due, una ragazza di 23 anni, si sarebbe infortunata ad un ginocchio.

La centrale Areu ha quindi dato disposizione per il trasporto in pronto soccorso dell’escursionista in codice verde per gli accertamenti del caso.