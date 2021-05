Si perde in Val di Campione, Soccorso Alpino ed elisoccorso al lavoro in notturna

La richiesta di soccorso è stata lanciata alle 21.45

PASTURO – Intervento in notturna per i volontari del Soccorso Alpino della stazione Valsassina della XIX Delegazione Lariana, in volo anche l’elisoccorso di Como per prestare aiuto ad un escursionista che si è perso in Val di Campione, valle situata tra la Grigna Meridionale (Grignetta) e la Grigna Settentrionale (Grignone).

La chiamata di soccorso è stata lanciata alle 21.45 di questa sera, mercoledì, con la macchina dei soccorsi che si è subito mobilitata.

Le operazioni, alle ore 23.20 (momento in cui abbiamo pubblicato l’articolo) sono ancora in corso.

Maggiori informazioni nelle prossime ore.