Si perdono di ritorno dal Due Mani, salvate dal Soccorso Alpino

Brutta avventura per due giovani sorelle finite in un canale impervio in zona Zucco di Desio

Operazione che si è conclusa nel migliore dei modi poco prima delle 23

CREMENO – Sono partite da Morterone avendo come meta la vetta del Monte Due Mani a quota 1666 metri. Vetta che le due escursioniste, due sorelle residenti nel lecchese, hanno raggiunto nel pomeriggio di oggi, domenica.

Tutto procedeva per il meglio, ma sulla via del ritorno, le due giovani hanno perso il sentiero, ritrovandosi nei pressi dello Zucco di Desio. Dopo aver cercato invano di ritrovare la strada sono finite in un canale impervio. Avendo perso l’orientamento per lo più in punto critico e con il calar della sera, le due sorelle hanno deciso di chiamare i soccorsi.

Inizialmente è stato allertato l’elisoccorso di Sondrio, poi si è mossa una squadra del Soccorso Alpino della Stazione Valsassina e Valvarrone. I volontari hanno individuato e raggiunto le due escursioniste illese, riportandole a valle sane e salve. L’intervento si è concluso pochi minuti prima delle 23.