BARZIO – Si sono persi in località Masone, poco sotto i Piani di Bobbio, così, non riuscendo più a trovare la via del ritorno due escursionisti hanno deciso di allertare i soccorsi.

La chiamata è stata lanciata alle 16.30 circa, con la squadra di volontari del Soccorso Alpino della Stazione Valsassina che si è subito attivata.

I volontari hanno raggiunto i due escursionisti, illesi, riaccompagnandoli a valle, sani e salvi.