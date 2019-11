Si perdono rientrando da un’escursione, soccorsi in azione

Nuovo intervento dei soccorsi per due escursionisti dispersi

Soccorso Alpino e VVF in azione tra Primaluna e Introbio

PRIMALUNA – Soccorsi nuovamente in azione nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 30 novembre, questa volta in Valsassina, tra Primaluna e Introbio, per due ragazzi che si sarebbero persi di ritorno da un’escursione.

L’allarme è scattato poco dopo le 16.30: in azione il Soccorso Alpino di Barzio e i Vigili del Fuoco che, individuati i due dispersi, si sono mobilitati per il recupero. Stando a quanto appreso fino ad ora i due sarebbero illesi.

