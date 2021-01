S’infortuna al Pian delle Betulle, Soccorso Alpino al lavoro

Vittima dell’incidente un 25enne che stava scendendo sotto i piloni della seggiovia

La chiamata di intervento è stata lanciata pochi minuti prima delle 13 di oggi, mercoledì

MARGNO – Volontari del Soccorso Alpino della stazione Valsassina e Valvarrone al lavoro nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, per un giovane di 25 anni infortunato al Pian delle Betulle.

La richiesta di intervento è stata lanciata pochi minuti prima delle 13, con il 25enne feritosi in una zona impervia, ad oltre 1500 metri di quota, in prossimità della parte alta della seggiovia.

Il 25enne stava scendendo con gli sci dal Cimone di Margno verso il Pian delle Betulle percorrendo il ripido versante dove sale la seggiovia. Giunto in prossimità del secondo pilone (conteggiandoli dall’alto) si è infortunato seriamente ad un ginocchio, dovendo pertanto richiedere l’intervento dei soccorsi.

La zona impervia, resa ancora più insidiosa per la presenza di molta neve fresca (oltre mezzo metro), ha costretto i 15 volontari del Soccorso Alpino della stazione Valsassina e Valvarrone ad un intervento per nulla facile durato circa 3 ore e mezza.

Alcuni volontari hanno raggiunto il ferito dalla cima, altri invece lo hanno raggiunto dal basso, mentre il gatto delle nevi si è messo in funzione per battere la pista al fine di consentire una discesa sicura con il ferito trasportato a valle con il toboga, la tipica slitta utilizzata per questo tipo di interventi.

Il giovane è stato quindi portato a Margno con la funivia dove lo aspettava lo staff sanitario dell’ambulanza del Soccorso Bellanese che lo ha trasportato all’ospedale in codice verde.