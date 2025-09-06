S’infortuna sulla Piramide Casati, elisoccorsa scalatrice

L'elisoccorso di Bergamo giunto ai Resinelli
La donna era impegnata lungo la via “Donna Matilde” in Grignetta

Sul posto l’elisoccorso di Bergamo che ha effettuato l’intervento di soccorso con il trasporto in ospedale della ferita

PIANI RESINELLI – Infortunio per una scalatrice impegnata lungo la via “Donna Matilde”, che si snoda sulla Piramide Casati in Grignetta. La donna si sarebbe infortunata ad una caviglia non riuscendo più a progredire.

Da qui, la richiesta di intervento dei soccorsi, con l’arrivo sul posto dell’elisoccorso di Bergamo con l’equipe medico-tecnica, mentre una squadra del Soccorso Alpino della stazione di Lecco è stata allertata per fornire un eventuale supporto qualora fosse stato necessario.

L’escursionista è stata recuperata ed elitrasportata all’ospedale in codice giallo. Al momento non sono ancora note le dinamiche precise dell’incidente.