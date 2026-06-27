Smottamento a Parlasco sulla Sp62, intervenuti i Vigili del Fuoco

La piccola frana si è verificata poco dopo la località Portone, lungo la salita da Bellano

Sul posto l’autoscala del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bellano

PARLASCO – Una piccola frana ha interessato la SP62 poco dopo la località Portone, nel territorio comunale di Parlasco.

Diversi massi e detriti si sono staccati dalla parete rocciosa finendo direttamente sulla sede stradale, occupando parte della carreggiata e rendendo necessario l’intervento dei soccorsi per la messa in sicurezza dell’area.

Sul posto è intervenuta l’autoscala del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bellano, chiamata a verificare la situazione e a gestire le operazioni necessarie per garantire la sicurezza della viabilità.

Fortunatamente, non risulterebbero persone né veicoli coinvolti nello smottamento.