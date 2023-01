Soccorsi in azione per tre escursionisti bloccati sullo Zucco di Pesciola

Valsassina, escursionisti in difficoltà chiedono aiuto ai soccorsi

Illesi, sono stati raggiunti dall’elicottero dei Vigili del Fuoco

BARZIO – Intervento dei soccorsi, nel pomeriggio di giovedì, per tre escursionisti bloccati sullo Zucco di Pesciola, nella zona dei Piani di Bobbio: illesi ma in difficoltà nel proseguire, hanno contattato il 112 che ha mobilitato sul posto l’elicottero dei Vigili del Fuoco. Allertati anche gli uomini del Soccorso Alpino, pronti ad intervenire in caso di necessità.

Giusto la scorsa settimana, nella stessa area, altri tre escursionisti, non adeguatamente attrezzati, erano stati soccorsi (vedi articolo) sulla cresta che porta alla ferrata Pesciola. Era stato un intervento complicato per i tecnici del Soccorso Alpino, a causa della presenza di ghiaccio e neve lungo la discesa, un terreno che richiedeva particolari competenze. I tre erano stati riportati a valle sani e salvi.