Soccorsi in montagna. Due giovani recuperati in ferrata a Bobbio

Diversi interventi dei soccorsi in montagna per escursionisti in difficoltà e malori

Due ragazzi bloccati sulla ferrata Minonzio recuperati dall’elicottero dei pompieri

LECCO – Domenica pomeriggio di interventi per i soccorritori sulle montagne lecchesi: il più impegnativo al momento è stato il recupero di due giovani bloccati sulla ferrata Minonzio a Bobbio ad opera di soccorso alpino e vigili del fuoco.

Il Drago 150, elicottero dei pompieri, ha recuperato i due portandoli in una zona sicura mentre da terra li raggiungeva una squadra del soccorso alpino.

I soccorsi sono intervenuti anche in zona Rovinata a Lecco per un biker ferito dopo una caduta, lo ha recuperato l’elicottero del 118 che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale di Gravedona.

Un secondo elicottero, decollato da Como, è intervenuto in Valbiandino per un malore. Allertata anche una squadra del Soccorso Alpino.