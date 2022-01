Soccorso Alpino. Week-end di interventi per la stazione Valsassina Valvarrone

Sabato pomeriggio due ragazze in difficoltà sul Sentiero degli Stradini

Domenica soccorsi a Pasturo (lesione al ginocchio) e all’alpe Subiale (malore)

VALSASSINA – Diversi interventi durante questo fine settimana per la Stazione di Valsassina – Valvarrone del Soccorso alpino. A Moggio, nel tardo pomeriggio di sabato 22 gennaio, due giovani escursioniste, di nazionalità italiana ma residenti a Londra, si sono trovate in difficoltà sul “Sentiero degli Stradini”, tra i Piani di Bobbio e Artavaggio. Allora hanno dato l’allarme per richiedere l’intervento del Soccorso. E’ partita da Barzio una squadra, composta da quattro tecnici del Cnsas; dopo circa un’ora, le due escursioniste sono riuscite a raggiungere in autonomia il rifugio Nicola ai Piani di Artavaggio, anche grazie alle indicazioni telefoniche ricevute durante le comunicazioni con i soccorritori. Vista l’ora tarda, si sono fermate al rifugio, per scendere la mattina dopo.

Oggi, domenica, a Pasturo verso le ore 11.30, una ragazza di 26 anni, residente in provincia di Milano, si è procurata una lesione al ginocchio nei pressi del rifugio Antonietta all’Alpe Pialeral. Alla richiesta di aiuto è intervenuto l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza.

A Pagnona, oggi pomeriggio, verso le ore 15, è giunta una nuova richiesta di soccorso per un uomo di 74 anni che si trovava all’alpeggio di Subiale, per un dolore al torace. Sul posto, oltre a una squadra della Stazione Valsassina-Valvarrone, l’équipe dell’elisoccorso di Como.