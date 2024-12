Soccorso un anziano in zona impervia, Soccorso alpino e Vigili del Fuoco a Pagnona

L’intervento intorno alle ore 21.30 di ieri, mercoledì

PAGNONA – I tecnici del Soccorso Alpino della stazione Valsassina-Valvarrone e due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano sono intervenuti nella serata di ieri, mercoledì 11 dicembre, a Pagnona per prestare soccorso a una persona in difficoltà.

L’uomo, 84 anni, si trovava in un luogo impervio e aveva bisogno di cure sanitarie. E’ stato quindi recuperato e affidato alle cure dei sanitari. Sul posto anche un’ambulanza della Croce Rossa di Premana che ha trasportato l’anziano in ospedale in codice giallo (mediamente critico).