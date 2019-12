Lunedì sera cinque volontari Squad hanno controllato via Grassi Lunghi

Raccolti diversi rifiuti scaricati abusivamente nel bosco

BALLABIO – Intervento della Squadra antidegrado del Comune di Ballabio, con il sindaco Alessandra Consonni, nel tardo pomeriggio di lunedì. L’attività, iniziata alle ore 18, si è svolta nell’area boschiva che costeggia la via Grassi Lunghi. In questa zona isolata, in parte in territorio comunale di Ballabio, è stata più volte segnalata la presenza di rifiuti abbandonati.

In azione 5 volontari che, dotati di divisa ad alta visibilità e torce elettriche, hanno ispezionato l’area. Nella circostanza non è stata rilevata la presenza di trasgressori ma sono stati individuati rifiuti. Un volontario, assistito dai membri Squad, si è calato con la corda lungo il costone che fiancheggia la strada recuperando vari oggetti gettati nella scarpata come lattine, una bottiglia di sostanza ad elevata tossicità e alcune cassette di plastica. Individuati, in un tratto maggiormente impervio, altri rifiuti tra cui un copertone e una sdraio che verranno rimossi in una prossima uscita, in orario tale da consentire maggiore visibilità.

“Ringrazio i volontari Squad – ha dichiarato il sindaco Alessandra Consonni – che, con questa uscita, hanno ribadito una volta di più la presenza del Comune di Ballabio anche fuori dal centro abitato, in orario ormai serale: un aspetto importante di questo intervento, oltre all’utilità dell’attività ecologica svolta, è che potenziali trasgressori si rendano conto del rischio più concreto di essere sorpresi mentre compiono gesti di inciviltà, come l’abbandono di rifiuti, anche quando si credono protetti dal buio. Con il persistere di episodi di inciviltà verranno anche collocate telecamere trappola”