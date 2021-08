Intervento in Grigna degli uomini della stazione Valsassina alle 22.30 di ieri, lunedì

I giovani, tra i 20 e 25 anni, erano illesi ma non riuscivano più a proseguire

PASTURO – Nottata di lavoro per gli uomini del Soccorso Alpino, XIX Delegazione Lariana stazione Valsassina-Valvarrone. L’allarme è scattato intorno alle 22.30 di ieri, lunedì 30 agosto, per un gruppo di giovani bloccato in zona Alpe Pialeral, sopra Pasturo, che non era più un grado di scendere.

I sei giovani, tutti della provincia di Milano, tra i 20 e i 25 anni, stavano scendendo dalla Grigna quando hanno allertato i soccorsi perché non erano più in grado di proseguire e raggiungere l’auto lasciata in paese. Arrivo dei soccorsi i sei giovani erano tutti illesi anche se stanchi e privi dell’attrezzatura adeguata.

“E’ importante programmare bene i propri itinerari, tenendo conto delle proprie capacità, del tempo a disposizione necessario per completare il rientro e anche del fatto che ci si deve adeguare al cambiamento delle stagioni: stiamo andando incontro a giornate più corte e con cambiamenti di temperatura e anche di condizioni meteorologiche e quindi occorre prestare attenzione. Trovate molti consigli utili per frequentare la montagna sul sito sicurinmontagna.it“.