Sueglio. Punto da un insetto, ha una grave reazione allergica. 83enne in ospedale

E’ successo poco dopo le 20.15
Elitrasportato in codice rosso a Gravedona
SUEGLIO – Un uomo di 83 anni è stato soccorso ieri sera, sabato, a Sueglio, per una grave reazione allergica alla puntura di una vespa.
L’allarme è scattato poco dopo le 20.15, in posto l’ambulanza del Soccorso Bellanese e l’automedica, in volo anche l’elisoccorso decollato da Sondrio. L’anziano è stato elitrasportato in gravi condizioni all’Ospedale di Gravedona.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.