Sueglio. Punto da un insetto, ha una grave reazione allergica. 83enne in ospedale

E’ successo poco dopo le 20.15

Elitrasportato in codice rosso a Gravedona

SUEGLIO – Un uomo di 83 anni è stato soccorso ieri sera, sabato, a Sueglio, per una grave reazione allergica alla puntura di una vespa.

L’allarme è scattato poco dopo le 20.15, in posto l’ambulanza del Soccorso Bellanese e l’automedica, in volo anche l’elisoccorso decollato da Sondrio. L’anziano è stato elitrasportato in gravi condizioni all’Ospedale di Gravedona.