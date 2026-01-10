Taceno. Auto in fiamme a seguito di un incidente, intervento dei Vigili del Fuoco

L’incidente in via Roma poco prima della mezzanotte di ieri, venerdì

Coinvolto un ragazzo di 29 anni che, fortunatamente, non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale

TACENO – Brutto incidente poco prima della mezzanotte di ieri, venerdì 9 gennaio, in via Roma, alle porte dell’abitato di Taceno, in Valsassina. I Vigili del Fuoco, con una autopompa del distaccamento di Bellano, sono intervenuti per un’auto che ha preso fuoco a seguito di un incidente.

L’auto incidentata ha preso fuoco a ridosso di alcune stalle piene di fieno, i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e si sono assicurati che l’incendio non avesse intaccato le stalle. Sul posto anche l’auto infermieristica da Bellano e un’ambulanza della Croce Rossa di Premana per prestare soccorso a un giovane di 29 anni che, fortunatamente, non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.