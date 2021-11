Intervento dei soccorsi a Taceno per un’auto finita fuori strada, giù da una riva

Nessuna traccia però dell’automobilista, i carabinieri stanno facendo accertamenti

TACENO – E’ scattata poco prima delle 14 di oggi, giovedì, un’operazione di soccorso a Taceno per un incidente lungo la Provinciale 67, non lontano dal Camping Rocce Rosse: un’auto, per cause da chiarire, è uscita di strada finendo nel dirupo sottostante.

Sul posto è sopraggiunto il personale del Soccorso Bellanese con un’ambulanza insieme agli uomini del nucleo SAF dei Vigili del Fuoco che si sono calati per raggiungere il veicolo, all’interno del quale non sarebbe stato trovato nessun automobilista.

I carabinieri starebbero effettuando degli accertamenti, rintracciando i proprietari del veicolo.