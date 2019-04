L’allarme poco prima delle 17

Auto ribaltata in via Sparavera, soccorso un 27enne

TACENO – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giorno di Pasqua, a Taceno. Un’auto, un Fiat Doblò di colore rosso, si è ribaltata in via Sparavera: è successo pochi minuti prima delle 17.

Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto in codice rosso si sono portate due squadre dei Vigili del Fuoco, da Bellano e da Lecco, un’ambulanza da Introbio e un’automedica. Nel sinistro è rimasto coinvolto un giovane di 27 anni: stabilizzato sul posto è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Alle forze dell’ordine il compito di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente: sembra che il conducente abbia fatto tutto da solo.