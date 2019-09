Taceno. Cervo rimane incastrato in una recinzione, lo salvano i pompieri

L’animale aveva tentato di saltare una recinzione restando trafitto

Sedato dal veterinario, è stato liberato dai Vigili del Fuoco

TACENO – I Vigili del fuoco del Comando di Lecco sono intervenuti nella mattinata di domenica a Taceno con una Autopompa per il soccorso di un cervo maschio adulto di grossa taglia che, nel tentativo di saltare una recinzione, rimaneva trafitto alla coscia dalla stessa.

Dopo l’arrivo in posto del veterinario che provvedeva a sedare l’animale si provvedeva a liberarlo tagliando la recinzione. L’animale veniva poi trasportato in una clinica veterinaria per le cure del caso.