Taceno. Ostacolo in carreggiata, chiusa la SP65 di Esino

In posto Anas e forze dell’ordine per la gestione del traffico

TACENO – A causa di un ostacolo in carreggiata, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 753 “Di Esino” (già SP65) dal km 26,000 al km 26,400 in località Taceno (Lecco).

Lo rende noto Anas, presente in posto tramite insieme alle forze dell’ordine per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Le strade alternative per i mezzi pesanti sono la SS36rac Lecco-Valsassina da Lecco e per i veicoli leggeri la Sp62.