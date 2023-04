Tragedia all’Alpe del Giumello: morta un’escursionista

Il grave incidente in montagna è avvenuto oggi, venerdì, intorno alle 13

La donna stava percorrendo un sentiero insieme al marito quando è precipitata

CASARGO – Tragedia in montagna intorno alle 13 di oggi, venerdì 28 aprile, nella zona di Sant’Ulderico al passo del Giumello. Una donna è infatti morta a seguito di una caduta mentre stava effettuando un’escursione in montagna insieme al marito.

La chiamata alla centrale operativa di Areu è giunta poco dopo le 13: in volo si è alzato l’elisoccorso mentre sono state allertate anche da terra le squadre del Soccorso alpino di Premana e di Dervio. Purtroppo però per la donna non c’è stato nulla da fare e il medico ha dovuto constatare il decesso. Comprensibilmente sotto choc il marito.

Sul posto si sono portati anche i carabinieri.