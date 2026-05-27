Tragedia in Valbiandino: escursionista disperso trovato senza vita

L’allarme dopo il mancato incontro con l’amico durante un’escursione
Decisivo per il ritrovamento l’aggancio del segnale telefonico
INTROBIO – Si sono concluse tragicamente le ricerche della persona dispersa in Valbiandino nella serata di mercoledì 27 maggio. Si tratta di un uomo, residente fuori provincia, individuato purtroppo senza vita dopo ore di operazioni di soccorso grazie anche all’aggancio del segnale del telefono cellulare.
Secondo le prime informazioni emerse, l’uomo si trovava in escursione insieme a un amico. I due si sarebbero separati lungo il percorso, allo Zuc di Cam, con l’intenzione di ritrovarsi successivamente, ma il mancato ricongiungimento ha fatto scattare l’allarme nel tardo pomeriggio.
Immediato l’intervento dei tecnici del Soccorso Alpino della stazione Valsassina-Valvarrone e dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle ricerche anche con due elicotteri dotati di sistema Imsi Catcher per la localizzazione dei segnali telefonici.
Una volta individuata la persona, i soccorritori hanno provveduto al recupero del corpo, successivamente trasportato all’elipiazzola di Barzio dove sono giunti anche i Carabinieri. Restano ora da chiarire con precisione le circostanze dell’accaduto.
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