Tragedia in Valsassina, il parroco don Bruno: “Una perdita enorme”

MARGNO – “Per noi è una perdita enorme. Conoscevo i nonni di Diego ed Elena. Venivano in Valsassina da 40 anni”. Scuote la testa don Bruno Maggioni, parroco di Casargo, Margno, Crandola e Vegno. Questa mattina, sabato, è arrivato anche lui al piazzale della funivia per pregare insieme e cercare di portare parole di conforto a una mamma devastata da una tragedia enorme. Mario Bressi, 45 anni, residente nel Milanese, ha ucciso i suoi due figli, Elena e Diego, due gemelli di soli 12 anni, nel cuore della notte e poi si è ucciso buttandosi dal ponte della Vittoria. Prima di compiere l’estremo gesto ha mandato un messaggio alla moglie, con cui si stava separando. Ed è proprio alla donna, sconvolta e sotto choc per questa tragedia che sta cercando di stare vicino don Bruno: “Sono qui per pregare con lei e starle vicino. E’ una tragedia enorme che ci lascia sbigottiti in questo inizio d’estate”.