Tragedia in Valsassina, il vicino sotto shock: “Ieri sera giocavano tranquilli in cortile”

La testimonianza del vicino di casa, anche lui villeggiante nel residence situato nella zona del piazzale della Funivia

I due gemellini di 12 anni erano in vacanza con il padre da una settimana in Valsassina: nella notte il terribile omicidio

MARGNO – Li aveva visti giocare tranquillamente in cortile ieri sera, venerdì. E non si sarebbe mai potuto immaginare il dramma consumato poco dopo, probabilmente nel cuore della notte. E’ sconvolto Vincenzo, anche lui da anni villeggiante nel residence di Margno, dove questa notte sono stati uccisi dal padre due gemelli di 12 anni.

“Stanotte intorno alle 3 ho sentito dei colpi provenire dall’appartamento sotto il mio – racconta il vicino di casa -. Ma non sono riuscito a capire cosa potesse essere. Stamattina poi alle 7 sono stato svegliato dalle urla della madre. L’ho sentita che continuava a dire ai figli di svegliarsi”. Ma loro, i due gemellini, che avevano compiuto 12 anni a febbraio, purtroppo non c’erano più. Uccisi dal padre che poi ha mandato un messaggio alla moglie, da cui si stava separando, dicendo che non avrebbe più visto i figli. Lui, l’uomo, Mario Bressi, residente nel Milanese, ha poi raggiunto il ponte della Vittoria a Cremeno per gettarsi nel fiume.