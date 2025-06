Tragedia nei boschi sopra Crandola: morto un escursionista

L’allarme è scattato poco prima delle 16 di oggi, domenica

A perdere la vita un escursionista di 55 anni

CRANDOLA VALSASSINA – Tragedia nei boschi sopra Crandola Valsassina nella zona dell’Alpe Ordighera. Un uomo di circa 55 anni è stato trovato privo di vita nel pomeriggio di oggi, domenica 29 giugno. A lanciare l’allarme, attivando le ricerche, i famigliari dell’escursionista preoccupati nel non ricevere più informazioni dall’uomo.

Le ricerche sono iniziate poco prima delle 16: in volo si è alzato l’elicottero dei Vigili del Fuoco mentre i tecnici del Soccorso Alpini hanno iniziato a muoversi da terra. Intorno alle 17.30 il corpo dell’uomo è stato individuato: purtroppo per lui non c’era più niente da fare.

Sono in corso le operazioni di recupero della salma.