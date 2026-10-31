Tragedia sul Legnone, escursionista precipita e muore

Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di oggi, sabato. Sul posto l’elisoccorso di Sondrio

Vittima della caduta fatale un uomo di 64 anni

PAGNONA – Tragedia sul monte Legnone, dove nel pomeriggio di oggi un escursionista di 64 anni ha perso la vita dopo essere precipitato durante un’escursione.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 15, facendo scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso decollato da Sondrio, mentre a terra si è mobilitata una squadra del Soccorso Alpino, pronta a fornire supporto alle operazioni.

Una volta raggiunta la zona, l’équipe medico-tecnica sbarcata dall’elicottero non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’escursionista. Sono quindi state avviate le procedure necessarie per il recupero della salma.

Restano da chiarire le cause della caduta fatale: al momento non è stato possibile stabilire se si sia trattato di una perdita di equilibrio, di una distrazione o se l’escursionista sia stato colto da un malore improvviso.

Le generalità della vittima non sono state ancora rese note.