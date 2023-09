INTROBIO – Tragedia sui monti di Introbio nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 settembre. La macchina dei soccorsi si è attivata poco dopo le 17 per una persona che ha perso la vita nella zona della Cascata della Troggia: sul posto si sono precipitate le squadre del Soccorso alpino stazione Valsassina – Valvarrone, mentre da Sondrio si è alzato in volo l’elicottero di Areu che è atterrato in località Sceregalli.

Maggiori informazioni appena possibile