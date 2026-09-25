Tragico incidente sul Pizzo dei Tre Signori, 67enne precipita e muore

La vittima è Giuseppe Di Filippo residente a Usmate Velate

La tragedia ieri, 24 settembre, sul versante bergamasco della montagna

ORNICA (BG) – E’ morto dopo essere scivolato per un centinaio di metri mentre stava percorrendo un sentiero sul Pizzo dei Tre Signori, al confine con le province di Lecco, Sondrio e Bergamo. La tragedia è avvenuta nella mattinata di ieri, giovedì 24 settembre, sul versante bergamasco, nel territorio comunale di Ornica (BG).

L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 11, a chiamare i soccorsi sono stati i compagni di escursione. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso da Sondrio, allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino. Per l’escursionista, però, non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nella caduta. A perdere la vita è stato Giuseppe Di Filippo, 67 anni, residente a Usmate Velate (MB).