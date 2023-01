Travolto da una valanga a Madesimo, la vittima è Michele Buga di Ballabio

60 anni, di nazionalità rumena, aveva insegnato all’Istituto Bertacchi di Lecco

Pochi giorni fa aveva avuto difficoltà al Passo Emet chiamando i soccorsi

MADESIMO (SO) – E’ Michele Buga, 60 anni, residente a Ballabio, la vittima dell’incidente in montagna avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 gennaio, a Madesimo. Stando a quanto appreso, l’uomo è rimasto travolto da una valanga. Inutili i tentativi di soccorso: purtroppo per il 60enne, di nazionalità rumena, non c’è stato nulla da fare.

Solo due giorni fa Michele, sportivo appassionato di bicicletta e montagna, facendo sci alpinismo verso il Pizzo Emet, sul confine svizzero, aveva lanciato una richiesta di aiuto ai soccorsi che erano partiti sulle sue tracce, ritrovando i suoi cani, due husky. A notte fonda Buga era però riuscito a raggiungere un paesino svizzero avvisando la centrale operativa del suo rientro.

Tra il 7 e l’8 gennaio era tornato in quota: il mancato rientro aveva riattivato la macchina dei soccorsi. Quattro soccorritori del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza si sono portati in quota, poi hanno contattato la centrale del 112, che ha inviato l’elisoccorso. È partito il mezzo di base a Caiolo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza; attivate a supporto anche le squadre territoriali del Cnsas, Stazione di Madesimo della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna. L’uomo, probabilmente travolto da una valanga, è stato individuato dai quattro militari del Sagf, poi recuperato dal tecnico di elisoccorso del Cnsas; il medico ha constatato la morte. Buga risiedeva a Ballabio e fino a poco tempo fa aveva insegnato all’Istituto Bertacchi di Lecco.